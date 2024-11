SALVADOR

Estudantes relatam insegurança após jovem ser atingida por tiro em frente a Ufba

Em nota, instituição afirmou que "as atividades letivas e administrativas prosseguem normalmente"

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 19:03

Ponto de ônibus em frente à Proae da Ufba Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Campus esvaziado e um clima de insegurança. É dessa forma que ficou o campus da Federação da Universidade Federal da Bahia (Ufba) na tarde chuvosa desta segunda-feira (11), após uma estudante, de 21 anos, ser ferida com um tiro de raspão, enquanto aguarda em um ponto de ônibus. Os alunos relataram apreensão quanto a circulação no local depois da ocorrência. O caso está sob investigação da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho.

"Ano passado teve um tiroteios aqui na região, não é a primeira vez que acontece [algo do tipo], então gera uma sensação de insegurança, por mais que hoje tenha sido algo que pareça muito pontual, não me sinto tão seguro", disse um estudante, que não quis ser identificado. O jovem conta que, por conta da ocorrência, saiu mais cedo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (Fau), localizada a cerca de 70 metros do ponto de ônibus onde a jovem foi atingida.

"Alguns professores, [estão suspendendo as aulas] sim. O reitor disse que permanecem normal as atividades, até porque foi uma coisa bem pontual, mas alguns professores preferiram suspender, até pela baixa aderência dos estudantes", contou. Em nota, a Ufba afirmou que "as atividades letivas e administrativas prosseguem normalmente."

No ponto de ônibus, em frente a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (Proae), a realidade não foi diferente. Mesmo com a presença de uma viatura da Polícia Militar (PM), poucas pessoas aguardavam por transporte. O local é ponto conhecido dos estudantes, pois é onde o buzufba, serviço de transporte gratuito da universidade, também faz uma de suas paradas.

No momento da ocorrência, havia cerca de seis pessoas no ponto. A jovem atingida estava com outros dois colegas, após o horário de aulas da manhã. Um outro estudante que presenciou o ocorrido, conta que eles aguardavam um ônibus quando foram pegos de surpresa ao ouvir um barulho descrito como um 'pneu furando'. Logo depois a jovem sentiu o ferimento. A jaqueta jeans que ela usava no momento, chegou a ficar rasgada pelo impacto do tiro de raspão, conta o rapaz, que não será identificado por questões de segurança.

A vítima correu para o outro lado da rua, para a "casinha amarela", onde recebeu acolhimento e logo em seguida foi encaminhada para o Hospital Jorge Valente, onde foi atendida e liberada.



Não se sabe, no entanto, de onde partiu o tiro. "Desta direção é impossível, porque eu estava aqui [olhando à direita da placa do Diretório Central dos Estudantes da Ufba (DCE)], mas naquela direção [ao lado esquerdo da placa] também é impossível, porque tinha amigos dela, não sei como [aconteceu], ou se caiu do céu", pondera o estudante, que levou a capsula da bala até agentes de segurança da Ufba.

Em nota, a Polícia Civil, informou que o caso é investigado pela 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho. "Segundo a ocorrência, a vítima estava em um ponto de ônibus com colegas do curso quando foi atingida. A estudante foi encaminhada ao Hospital Jorge Valente, onde recebeu atendimento e foi liberada. Guias para perícia foram expedidas, e diligências estão em andamento para localizar o autor do disparo", disse o comunicado.