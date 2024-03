MEIA PASSAGEM

Estudantes têm até domingo (31) para revalidar o cartão Via Feira

Processo é todo on-line e garante o benefício da meia-tarifa no transporte público

Publicado em 28 de março de 2024 às 21:45

O prazo para revalidação do cartão Via Feira Estudante termina neste domingo (31) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Feira de Santana

O prazo para revalidação do cartão Via Feira Estudante que garante o benefício da meia-tarifa no transporte público urbano termina neste domingo (31).

O processo é totalmente on-line e pode ser feito em até 2 minutos pelo site viafeira.com.br. “Para revalidar o cartão não precisar ir até um posto de atendimento”, pontua Sérgio Carneiro, secretário de Mobilidade Urbana.

O estudante beneficiário basta ter e-mail válido, comprovante de matrícula (para universitários) e o atestado de frequência com validade de 30 dias, conforme lei municipal, para alunos do ensino fundamental e médio - e deve ser enviado como foto ou arquivo em formato PDF.

Este ano a revalidação foi reformulada para ficar mais intuitiva, rápida e fácil. Mas atenção: quem não revalidar o cartão Via Feira Estudante até o prazo (31 de março) fica impossibilitado de adquirir novos créditos com a meia-tarifa, benefício concedido pela Prefeitura de Feira.

Porém, ao longo do ano letivo, o estudante que perdeu o prazo poderá a qualquer momento de revalidar o cartão eletrônico Estudante. O saldo de créditos existentes, adquiridos previamente, poderão ser utilizados após a revalidação.

PRIMEIRO CADASTRO

O estudante que ainda não possui benefício social basta acessar o site viafeira.com.br, realizar um pré-cadastro e solicitar a primeira via do cartão Via Feira Estudante.

A lista com a documentação exigida para estudantes de instituições de ensino superior, do fundamental e do ensino médio está disponível no site viafeira.com.br/estudante através do menu "Como fazer seu cartão".

Após o pré-cadastro e aprovação (em até 5 dias úteis), o cartão físico estará disponível após 24h ou no próximo dia útil na sede da Via Feira, localizada no Terminal Central.

"O atendimento é prioritário ao estudante que solicitar a primeira via do cartão no site, ou seja, não precisa aguardar em fila", pontua o secretário.

CADASTRO PRESENCIAL