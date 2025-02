SALVADOR

'Eu comecei frequentar terreiro há um ano', diz turista de São Paulo que veio para a festa de Iemanjá

Turistas saúdam Iemanjá nas águas do Rio Vermelho

"Eu comecei frequentar terreiro há um ano. De algum modo, isso me motivou a estar aqui hoje. Me encontrar na Umbanda fez com que eu me movimentasse para estar aqui hoje", disse a paulista.>

"É uma energia diferente. A cidade de Salvador tem uma energia diferente. Estar aqui, hoje, faz com que essa energia seja multiplicada. Não explicar em palavras, mas estar em frente ao mar me atravessa de alguma forma", conclui Rafaela. >

Rafaela Rezende está acompanhada da amiga, Eucy Ramos, 34, que reflete a alegria de viver esse momento no olhar. "Está sendo um marco para mim, é muito incrível. Eu estou muito emocionada de estar aqui. É algo que eu sempre quis participar. Não que eu tenha uma super conexão com a religião em si, com que seja a minha prática religiosa no momento, mas a minha vida inteira eu tive conexões espirituais", disse. As duas participam das atividades do terreiro de Aruanda, na Grande São Paulo.>