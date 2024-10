OUTUBRO ROSA

Evento em Salvador vai discutir vida de paciente com câncer no mercado de trabalho

A Oncoclínicas Bahia realizará, nesta quinta-feira (31), um talk show com o tema “Vida após o Câncer: ampliando os olhares sobre o Outubro Rosa”. O evento encerra as programações da clínica para o Outubro Rosa, pelo combate ao câncer de mama.

O evento acontecerá no Auditório Marie Curie, em Ondina, às 17h, e falará principalmente sobre a importância do apoio psicológico e social, além da reintegração de pacientes de câncer ao mercado de trabalho.

A palestra terá discursos da professora, paciente e participante do programa OC Sobreviver, Raíssa Agile, e da criadora do Projeto Se Cuida Preta e autora do livro “Mas Nem Parece que Você tem Câncer”, Carolina Magalhães. A mesa será mediada por Landeiro, oncologista clínica da Oncoclínicas Bahia e líder nacional do programa OC Sobreviver.