CÂNCER DE MAMA

Projeto Pedal Outubro Rosa reúne mil pessoas pedalando na Orla de Salvador

O evento anual do Movimento Salvador Vai de Bike conscientiza sobre o combate ao câncer de mama

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 15:18

Pedal Outubro Rosa 2024 Crédito: Lucas Moura I Secom

O projeto Pedal Outubro Rosa, realizado pelo Movimento Salvador Vai de Bike, reuniu quase mil ciclistas pedalando na orla de Salvador na manhã do último domingo (20). Essa foi a quinta edição da ação realizada pela Prefeitura da cidade como parte da campanha contra o câncer de mama.

Partindo do Jardim dos Namorados, o passeio ciclístico teve presença de pessoas de diversas idades, gêneros e bairros ao longo de 15km. No trajeto, os ciclistas amadores foram até a Boca do Rio e voltaram, a cerca de 10km por hora.

“É um pedal que reúne em torno de 1 mil pessoas, que vêm de todos os bairros da cidade pedalando para encontrar a gente aqui e para levantar essa bandeira de proteção e prevenção da saúde da mulher”, afirmou Liana Oliva, coordenadora do Movimento Salvador Vai de Bike.

“Realizamos um evento muito bacana, um pedal que é para iniciantes. Então, aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de pedalar na rua podem começar em um pedal como esse, com toda a segurança, com o suporte da Transalvador, do Samu, da Guarda Municipal. A gente vai com muita animação, com música do início ao fim, num percurso de ritmo muito leve e super animado”, completou.

Junto aos participantes, estava um micro trio, que conduziu as bicicletas em ritmo similar ao longo do percurso. Além disso, ele tocou músicas, e reproduziu mensagens sobre autocuidado e saúde feminina.

Com apoio da Empresa Salvador Turismo, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e alguns grupos de ciclismo soteropolitanos, o Pedal Outubro Rosa também recebeu doações de 2kg de alimentos não perecíveis por participante para instituições que apoiam pacientes que venceram ou estão lutando contra o câncer de mama.

“É importante que as pessoas lembrem que o câncer de mama não ocorre apenas em mulheres, temos casos em homens, também. E aí, talvez por falarmos em Outubro Rosa, os homens se esquecem que precisam ter esse cuidado. A ideia de ter saúde é porque, quando a gente fala em qualidade de vida, quando a gente fala que essa mulher precisa se desenvolver e empreender, ela precisa estar saudável. Estando saudável ela sai dos ciclos de violência, estando saudável ela consegue ter outras perspectivas de vida”, comentou Fernanda Lordelo, da SPMJ.

Um dos homens participantes da ação foi Sérgio Ferreira, metalúrgico de 48 anos que perdeu a mãe há seis meses por causa do câncer de mama. “Acompanhei várias pessoas da minha família que tiveram esse tipo de câncer e amigos também, pois homem também pode ter… acho que é importante o ser humano se preocupar com o outro, não existe sexo, existe existe o ser humano, quando o ser humano começa a olhar o outro como irmão, não importando sexo ou religião, todos somos mais felizes”, disse.

Participantes da pedalada

Uma das ciclistas da ação foi a dona de casa Carmen Ribeiro, de 55 anos. “Esse pedal eu não podia perder, o Outubro Rosa é uma campanha muito linda, e eu acho fundamental a gente estar aqui, como mulher, representando e dando todo o apoio à causa”, comentou ela sobre o evento.

Junto a ela, estavam também participantes que praticam o ciclismo com frequência, como Gineuza Pereira Santos, auxiliar de supermercado de 45 anos: “Eu pedalo há três anos, amo bike, vou todos os dias para o trabalho pedalando, e nos domingos eu também dou minha voltinha… e achei esse evento uma ideia incrível”.