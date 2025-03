ESSA SEMANA

Evento gratuito do Sebrae terá palestra com Gabriela Prioli em Salvador

"Empodere-se 3.0" promove troca de experiências e estratégias para negócios liderados por mulheres

Na próxima quinta (27), o Sebrae promove a terceira edição do "Empodere-se 3.0", evento gratuito que reunirá empresárias e empreendedoras em Salvador para um dia de aprendizado e networking. O encontro acontece no CECBA, no bairro Costa Azul, a partir das 17h, com palestra da comunicadora e especialista em oratória Gabriela Prioli. >