Eventos e distribuição de flores marcam início da primavera em Salvador

Festival

Reunindo mais de 50 atrações em dez localidades soteropolitanas, entre música, exposições, palestras, esporte, lazer e eventos audiovisuais, a nona edição do Festival da Primavera de Salvador acontece entre os dias 9 de setembro e 1º de outubro. A programação musical, que vai do rock ao pagode, conta com intervenções nos bairros de Periperi, Cajazeiras, Itapuã, Boca do Rio, Parque da Cidade, Cidade Baixa, Centro Histórico, Campo Grande, Comércio e Rio Vermelho.

Os atletas amadores e de elite também poderão se desafiar desfrutando de Salvador no período mais florido. A Maratona de Salvador será realizada no dia 24 de setembro, com largada no Parque dos Ventos, na orla da Boca do Rio. O evento esportivo terá provas de 42k, 21k, 10k e 5k e está em sua 5ª edição atraindo competidores de diversos níveis. No ano anterior, a Maratona de Salvador, que é uma realização da Prefeitura, atraiu 8 mil competidores de vários estados do Brasil.