DENÚNCIA

Ex-diretor de escola baiana é condenado por desviar R$ 70 mil em verbas da educação

Sentença foi de 11 anos e 3 meses de prisão

A Justiça condenou um ex-diretor de escola municipal em Juazeiro, no norte da Bahia, por desviar R$ 70 mil em verbas destinadas à educação. Segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o servidor extraviou, entre fevereiro de 2013 e março de 2014, um total de R$ 70.797,72 referentes a recursos federais repassados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).>

Além do crime de peculato, a investigação revelou que, em fevereiro de 2014, o ex-diretor falsificou oito cópias de cheques com a intenção de mascarar a destinação ilícita dos valores. Em março de 2014, o então gestor utilizou os documentos falsificados na prestação de contas dos recursos do PDDE junto à Secretaria de Educação do município. >