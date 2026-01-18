AGRESSÃO

Ex-PM de 44 anos é preso na Bahia por aplicar mata-leão em ex-namorada de 19

Ele é investigado por agredir, lesionar e ameaçar jovem

Esther Morais

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 11:01

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um ex-policial militar de Pernambuco, de 44 anos, foi preso preventivamente na tarde de sexta-feira (16), no bairro João XXIII, em Juazeiro, no norte da Bahia. Ele é investigado por agredir, causar lesões e ameaçar a ex-namorada, uma jovem de 19 anos.

Em um dos episódios de violência, o homem imobilizou a vítima com um golpe conhecido como “mata-leão” e a jogou no chão. Após as agressões, a jovem solicitou uma medida protetiva de urgência. O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar de Juazeiro.

Após ser localizado, o suspeito foi conduzido para uma unidade especializada, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

A prisão foi realizada pelo Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Norte), vinculado à 17ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), com apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Juazeiro). A ação integra a Operação Foliã Livre: Respeito é Lei, que reúne esforços do Departamento de Polícia do Interior e do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis no combate à violência doméstica, familiar e de gênero no período que antecede o Carnaval.