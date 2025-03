SEGURANÇA PÚBLICA

Facções e autores de crimes violentos viram alvo de operação em Salvador, RMS e no interior

Ação realizou 39 prisões em flagrante até o momento nesta quinta-feira (27)

Uma operação mira a prisão de criminosos envolvidos em crimes violentos e facções na manhã desta quinta-feira (27) em Salvador, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e em diversas cidades do interior. Até o momento, 101 mandados já foram cumpridos e 39 prisões em flagrante foram realizadas na 15ª fase da Operação Unum Corpus, que foi deflagrada pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA). >

Entre os alvos, estão investigados envolvidos em crimes violentos e organizações criminosas que operam em diferentes regiões do estado. Além de desarticular as facções, a operação tem o objetivo de combater delitos como homicídio, tráfico de drogas, estupro, violência doméstica e crimes contra o patrimônio. >

Desde o início da Operação Unum Corpus, a Polícia Civil já efetuou a prisão de 3.320 suspeitos e apreendeu 518 armas de fogo, além de cumprir centenas de mandados de busca e apreensão. A ação é coordenada pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin) e pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), com o suporte estratégico do Departamento de Inteligência Policial (DIP). >