CRIME

Paredão de 9 horas e tráfico: veja como BDM atua em bairro alvo de operação

Mandados foram cumpridos na localidade da Polêmica nesta quarta-feira (26)

Wendel de Novais

Publicado em 26 de março de 2025 às 14:00

Polêmica virou alvo de operação Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Além de mirar bairros onde há atuação do Comando Vermelho (CV), a operação que cumpriu mandados contra o narcotráfico nesta quarta-feira (26) focou também em uma área onde o Bonde do Maluco (BDM) está presente. Na Polêmica, no Parque Bela Vista, desde as primeiras horas do dia agentes da Polícia Civil da Bahia (PC) realizavam buscas nas imediações da Rua da Igreja e em vias transversais. A localidade é marcada por um paredão de 9 horas de duração e tráfico de drogas ativo. >

Já na Rua da Polêmica, via principal do local, as pichações em referência ao BDM estão expostas. Em ruas internas, de acordo com moradores da região, a atuação da facção se traduz em tráfico e festas promovidas por integrantes. “De sábado para domingo é certo: tem paredão. Começa umas 21h e só vai parar lá para às 6h. Moro em um prédio que nem é tão perto, mas dá para ouvir da primeira até a última música. Quem mora nas ruas internas não deve nem dormir por lá”, fala um morador, sem dizer o nome. >

Denarc fez buscas na Polêmica e conduziu dois homens Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Nas ruas internas citada pela fonte, moradores preferem nem conversar com a reportagem por medo. Um policial consultado, entretanto, confirma a atuação do grupo no local e destaca que a Polêmica é um ponto estratégico. “Veja, uma comunidade que fica a poucos metros da Avenida ACM, uma das principais do bairro, e tem conexão com diversos bairros de alto padrão é muito lucrativa para o tráfico. O BDM se aproveita dessa realidade e por isso atua fortemente até com paredão”, fala. >

A ação desta quarta-feira do Departamento Especializado de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) responde justamente aos crimes do grupo criminoso. José Bezerra, diretor do Denarc, esteve no local e falou sobre a operação. Bezerra destacou que dois homens foram conduzidos para a sede do departamento. Questionado sobre a atuação da facção do BDM no local e as festas paredões, o delegado destacou que a Polícia Civil tem observado a situação. >

"A Polícia Civil está muito atenta a essa atuação de grupos criminosos em diferentes bairros da cidade. O nosso objetivo é identificar quem faz parte desses grupos, a forma como eles atuam e buscar desarticular para que possam ser alcançados e respondam por suas conduta ilícitas", afirmou Bezerra. >

Delegado Bezerra falou sobre operação no local Crédito: Arisson Marinho/CORREIO