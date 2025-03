AÇÃO POLICIAL

Mulher morre e adolescente fica ferida durante tiroteio em Narandiba; população acusa PM

PM afirma que disparos foram iniciados por suspeitos

Uma mulher identificada como Marina morreu e uma adolescente de 17 anos ficou ferida após um tiroteio ser registrado no bairro de Narandiba, em Salvador. No caso, que foi confirmado pela Polícia Civil (PC), as vítimas foram socorridas ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas a mais velha não resistiu. A morte se deu na terça-feira (25) depois de um confronto armado entre policiais militares e suspeitos. No entanto, a população acusa os policiais de chegar atirando no local. >