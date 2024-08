EDUCAÇÃO SUPERIOR

Faculdades oferecem descontos de até 75% para o segundo semestre

Cursos de Medicina destoam e têm menores condições especiais

Larissa Almeida

Publicado em 13 de agosto de 2024 às 05:15

Na Unijorge, a tríade da predileção dos estudantes é composta por Direito, Enfermagem e Psicologia Crédito: Marina Silva/Arquivo Correio

Passadas as férias de julho, os estudantes baianos que querem ingressar no Ensino Superior e não conseguiram aprovação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ainda podem iniciar os estudos neste ano ao buscar outras alternativas. A janela de oportunidades abertas para acesso à graduação, no segundo semestre, fica a cargo das faculdades particulares, que entoam campanhas e focam em publicidade para atrair alunos. Em Salvador, as instituições oferecem descontos de até 75% na mensalidade, além de bolsa integral, a depender da forma de ingresso – que vai desde vestibulares até a aplicação da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De acordo com Carlos Joel Pereira, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos do Ensino Superior do Estado da Bahia (Semesb), a política de desconto de mensalidades atingiu um estágio de estrangulamento, de modo que as reduções ofertadas são excessivamente vantajosas. “Não mais o que fazer no ponto de vista de descontos. Pelo contrário, a expectativa das instituições é de que o valor das mensalidades comece a ser praticado como deve ser. Mas, o mercado vai regular de acordo com a demanda que vai existir a partir desse semestre. Por hora, ainda que seja variável por curso e instituição, a média de descontos é de até 60% de redução de mensalidades”, afirma.

Na Rede UniFTC, é possível obter descontos que variam de 55% a 73% para cursos diversos, como Administração, Odontologia, Ciências Contábeis, entre outros. A exceção é Medicina, que possui uma política diferenciada de redução de preço. Para conseguir o abatimento, os candidatos podem optar pelo Vestibular online, Enem (a partir de 2010), segunda graduação, reingresso e transferência externa. Para Medicina, especificamente, as formas de acesso são restritas à nota do Enem, segunda graduação e transferência externa.

“Como instituição referência na área educacional, buscamos proporcionar o melhor acesso à educação de qualidade para todos. Estamos empenhados em oferecer diversas formas de ingresso e descontos significativos para facilitar o acesso dos futuros alunos e promover a formação de profissionais preparados para os desafios do mercado”, afirmou Milena Oliveira, vice-presidente de Marketing e Relacionamento da Rede UniFTC.

Na Universidade Católica do Salvador (UCSal), as condições especiais são de até 70%. Os descontos variam conforme a forma de ingresso escolhida. Quem optar por ingressar através do vestibular e tiver estudado em escola particular, tem 40% de desconto; quem ingressar pelo vestibular e tiver estudado escola da rede pública de ensino, tem 45% de desconto. Pelo Enem, a depender da nota, é possível pleitear de 45% até uma bolsa de 100% de diminuição no valor da mensalidade. Por transferência externa individual, 50%; por transferência em grupo, 70%. Já por segunda graduação, 50% de desconto, sendo que há acréscimo de 2% caso o candidato seja egresso da UCSal.

Pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, são 12 opções de benefícios para o ingresso, que variam de 20% a 50% de desconto para todos os cursos e máximo de até 75% sob condições específicas. Os candidatos podem ter acesso às oportunidades de abatimento através do Educa Mais Brasil, Unibolsas Brasil e Quero Bolsa, Programa Saúde e Educação da Bahiana (Prosae), CredIES Bahiana, transferência externa, Programa de Apoio Educacional da Bahiana (Proae), programas Bahiana Já e Bahiana Pra Você, Bradesco, Sicoob, entre outros.

A Zarns, faculdade de Medicina, realizou a prova presencial de vestibular e para portador de diploma desde maio. No momento, os processos que estão com inscrições abertas são para transferência externa e nota do Enem – candidatos com nota de corte acima de 550 podem pleitear vaga. A possibilidade de desconto é de 4%, baseado na pontualidade do pagamento da mensalidade.