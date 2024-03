ATENÇÃO, MOTORISTA

Faixa da via principal no sentido Itaigara-Shopping da Bahia será fechada

Bloqueio será nesta sexta (22) e sábado (23)

Publicado em 22 de março de 2024 às 08:15

Avenida Juracy Magalhães Crédito: Reprodução/Google Maps

Para possibilitar o avanço das obras de uma nova passarela, o tráfego na Avenida Juracy Magalhães será temporariamente restrito a apenas uma faixa. Nesta sexta-feira (22), das 22h às 5h do dia seguinte, uma faixa da via principal no sentido Itaigara-Shopping da Bahia será fechada, com um bloqueio completo do tráfego por aproximadamente 30 minutos durante a madrugada. O fluxo no sentido Lucaia não será afetado por essas alterações.

Para contornar a área, os motoristas que estiverem na região do Lucaia poderão optar por seguir pelo Rio Vermelho, passando pela orla da cidade até chegar ao bairro do Itaigara, ou pela Avenida Vasco da Gama, percorrendo a Avenida Bonocô, para chegar à região do Shopping da Bahia.

A intervenção acontece porque a avenida receberá em breve uma nova passarela, na altura do Cidade Jardim. A estrutura está sendo construída pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), em parceria com a Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop), e prevista para ser entregue em abril próximo.

Com 354 metros de extensão, a passarela terá piso tátil, sinalizações, guarda-corpo e corrimão em toda a estrutura, tudo em conformidade com as normas da ABNT. O equipamento também apresentará um ângulo adequado para a subida da rampa por cadeirantes e pedestres. Além disso, a iluminação em LED e a proteção antivandalismo garantem um ambiente mais seguro para os usuários.

“A gente já está com 75% da passarela pronta. A nova estrutura vai ser excepcional, porque as pessoas, hoje, fazem três ou quatro travessias para chegar ao outro lado, contando faixas e canteiro. Em breve, os cidadãos terão à disposição uma passarela nova, segura e adequada, principalmente para aqueles com dificuldades de locomoção, que terão uma travessia suave e tranquila em um equipamento que dá segurança a todos aqueles que serão usuários dela”, explicou o presidente da Desal, Virgílio Daltro.

Novo retorno

No início desta semana, um novo retorno foi inaugurado na localidade, logo após o elevado próximo à Embasa. Este retorno visa reduzir a rota para os motoristas que viajam do sentido Shopping da Bahia e precisam retornar em direção ao Itaigara, eliminando a necessidade de voltar sob o viaduto do Complexo Rei Pelé (Lucaia).

Para utilizar o retorno, os condutores devem subir o elevado e virar à esquerda, seguindo em direção ao Itaigara. Aqueles que estão na Avenida Juracy Magalhães, vindo do sentido Shopping da Bahia e desejam seguir para Garibaldi-Vasco da Gama, também podem subir o elevado e continuar em frente.