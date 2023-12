Falso médico é preso ao tentar fugir de hospital na Bahia

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na cidade de Itagimirim, no Extremo Sul da Bahia, por exercício ilegal da Medicina. O caso aconteceu na quarta-feira (27). Segundo informações da Polícia Militar, agentes da 7ª CIPM foram acionados após serem informados que um homem estaria realizando atendimento médico sem licença para o exercício da profissão, utilizando o registro de outra pessoa que mora fora da Bahia. Ao chegarem na unidade de saúde, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e detido pelos policiais, sendo encaminhado para a delegacia de Eunápolis, onde a ocorrência foi registrada.

De acordo com a Polícia Civil, no carro do suspeito foi encontrado um carimbo profissional médico em nome de outro homem. O suspeito foi submetido ao exame de corpo e delito e segue à disposição da justiça.