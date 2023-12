Falso médico é preso em clínica na Lapa, em Salvador

Um homem de 49 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (20) porque atuava como falso médico numa clínica na Lapa, no Centro de Salvador.



De acordo com o titular da unidade policial, delegado William Achan, ele estava atuando como clínico geral e usava o CRM de um médico ortopedista de São Paulo. “Ao mandar requisições para um laboratório, levantou suspeita de uma funcionária, que observou diversas solicitações do mesmo médico para diferentes especialidades”, destacou.