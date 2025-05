MAIS UM

Falso pintor que assediava turistas na Barra é detido pela polícia

No momento da abordagem, o homem ameaçou, desacatou e resistiu à ação policial

Uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prendeu um homem acusado de assediar turistas ao oferecer o serviço de pintura corporal no bairro da Barra, na tarde de quarta-feira (14). Os policiais foram acionados pelos turistas com a informação de que o homem, que alegava ser pintor corporal, estaria coagindo os visitantes a pagarem um valor alto em espécie após realizarem pinturas corporais sem que nenhum preço fosse acordado antes do serviço. >