Família de atriz Ingra Lyberato denuncia invasão de chácara

Familiares da atriz Ingra Liberato, filha do artista Chico Liberato, denunciaram a invasão da chácara da família, onde funciona o espaço cultural que reúne as obras do pintor, que morreu em janeiro deste ano.



A invasão aconteceu no sábado (22), e é investigada pela 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima). Segundo a Polícia Civil, homens que não eram os proprietários do terreno cercaram o local.



Ao iBahia, a atriz disse que teme o risco de violência contra quem mora na casa e o desmatamento da área de Mata Atlântica local.