VÍTIMA DO CRIME

Família protesta após execução de barbeiro em São Caetano: 'Era inocente'

Familiares e amigos do barbeiro morto a tiros em São Caetano protestaram contra o crime na manhã desta quarta-feira (14) no final de linha do bairro. Gabriel, de 23 anos, foi executado após sair de uma festa do tipo "paredão" na madrugada de segunda-feira (11).