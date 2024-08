CRIME

Segurança é executado dentro de mercado em Feira de Santana

Um segurança de mercado foi morto a tiros enquanto trabalhava na noite de segunda-feira (5) na Av. Antônio Carlos Magalhães, no bairro Parque Ipê, em Feira de Santana. Um vídeo de câmera de segurança mostra quando um homem armado, com um capacete branco, chega atirando. A vítima se rende e coloca as mãos na cabeça, mas ainda é atingida por tiros.