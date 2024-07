OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Homem é executado dentro de mercado no interior da Bahia

Um homem de 36 anos identificado como Francisco Romário Martins Guerra foi morto a tiros dentro de um supermercado do povoado Beira-Rio, localizado na zona rural da cidade de Oliveira dos Brejinhos, cidade do nordeste da Bahia. O crime aconteceu na manhã de quinta-feira (25) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens das câmeras de segurança auxiliarão na apuração do caso. A Polícia Civil informou ainda que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia do local do crime, remoção e necropsia do corpo. Ainda não há informações sobre motivação e autoria.