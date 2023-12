Familiares das vítimas da explosão da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus protestam em Salvador

O Movimento Onze de Dezembro fez um protesto nesta segunda-feira (11), em Salvador, pela memória das vítimas da tragédia na fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus, em 1998. A manifestação aconteceu em frente à Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia. O protesto reuniu familiares das vítimas. A tragédia deixou 64 pessoas mortas. Entre elas, a maioria era de mulheres e crianças negras, fato que deixou evidente a precarização e exploração do trabalho infantil na região.

O objetivo da manifestação é exigir o cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil pelas mortes dos trabalhadores. Sem andamento do processo judicial no Brasil, o caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro por violar direitos. Três anos depois, porém, vários itens da sentença continuam sem cumprimento.

Para responder à sentença, o Estado determinou prioridade no atendimento dessas pessoas, mas a medida tem sido insuficiente para garantir saúde aos familiares, principalmente em relação aos serviços de responsabilidade do governo estadual. Até agora, nenhum representante do governo da Bahia recebeu o movimento.

O caso ainda é analisado pelo judiciário brasileiro e, desde outubro de 2022, aguarda uma decisão dos tribunais superiores. Em julho, o Ministério Público do Trabalho (MPT), em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT5), realizou uma audiência pública sobre a sentença e para ouvir a sociedade civil sobre o problema da falta de segurança na fabricação dos artefatos, hoje feita de maneira completamente informal e irregular no município. A Defensoria Pública da União também acompanha o caso.