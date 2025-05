NOVO POSTO

Saiba onde será novo SAC em Salvador

Unidade terá capacidade de 20 mil atendimento por mês

No mês de outubro, os soteropolitanos devem receber uma nova unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). O 16º posto SAC de Salvador será construído na novo terminal Rodoviário da capital baiana, no bairro de Águas Claras. O contrato de construção do espaço foi assinado nesta segunda-feira (12).>