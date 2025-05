MÚSICA CLÁSSICA

Orquestra Sinfônica da Ufba apresenta concerto gratuito nesta sexta-feira (16)

Quarto concerto da temporada 2025 conta com participação das classes de Regência da Escola de Música da universidade

A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia (Osufba), mais antiga orquestra em atividade contínua no estado da Bahia, realiza gratuitamente o quarto concerto da temporada 2025. Com obras de Elgar, Strauss e Mozart, a apresentação acontece nesta sexta-feira (16), às 19h, no Salão Nobre da Reitoria da Ufba, no Canela. >