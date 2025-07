INDEPENDÊNCIA

2 de Julho: chegada do Caboclo e da Cabocla encerra desfile cívico no Largo do Campo Grande

O mestre capoeirista Tonho Matéria foi o responsável por carregar o Fogo Simbólico

Gilberto Barbosa

Publicado em 2 de julho de 2025 às 17:48

Tonho Matéria foi responsável por carregar o Fogo Simbólico Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

O relógio marcava 16h quando as imagens do Caboclo e da Cabocla chegaram no Largo do Campo Grande, em Salvador. Uma multidão aguardava a chegada dos símbolos da Independência do Brasil na Bahia no momento em que se encerrou o desfile cívico em celebração ao 2 de Julho. >

Após a chegada das imagens, as bandeiras de Salvador, da Bahia e do Brasil foram hasteadas pelo prefeito da capital, Bruno Reis (União Brasil); pela presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos (PSD); e pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). O ato aconteceu em frente ao Monumento ao 2 de Julho, onde foram depositadas coroas de flores por representantes dos poderes estaduais, municipais e das Forças Armadas.>