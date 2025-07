INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NA BAHIA

Veja as fotos das celebrações de 2 de Julho em Salvador

Data é marcada por cerimônia cívicas, desfile de fanfarras e homenagens aos heróis da independência

As celebrações da Independência do Brasil na Bahia vão até a noite desta quarta-feira (2), em Salvador. Com saída no Largo da Lapinha, o cortejo cívico reune milhares de baianos com desfiles de fanfarras, concursos de fachadas decoradas, homenagem aos heróis da Independência, cerimônias cívicas e encontro de filarmônicas. O destino final é o Campo Grande.>