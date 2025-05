EXPERIÊNCIA GUSTATIVA

Salvador Restaurant Week tem mais de 125 participantes; saiba onde comer com desconto

Festival tem início na próxima quinta-feira (15)

A 25ª edição do festival Salvador Restaurant Week fará a alegria de todos os apreciadores de uma boa refeição na capital da Bahia. Os interessados poderão aproveitar descontos em restaurantes entre os dias 15 de maio e 15 de junho. Para a edição, serão 127 restaurantes participando do programa em Salvador; dois em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana (RMS); e um em Feira de Santana, no Centro Norte do estado. Este ano o festival celebra 15 anos em Salvador criando experiências únicas com a fusão cultura, turismo e gastronomia com número recorde de participantes.>