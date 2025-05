VAI VER?

Calcinha Preta faz show gratuito em shopping de Salvador nesta terça (13)

Evento acontece a partir das 18h

A banda Calcinha Preta, uma das mais representativas do forró, fará um show gratuito no Shopping Salvador Norte, nesta terça-feira (13). O evento faz parte da campanha de divulgação do Festival Atemporal, que acontece no próximo sábado (17), na capital baiana. >