MERECIDO

Familiares de Wanda Chase recebem título de cidadã baiana póstumo na Alba

Cerimônia homenageou a jornalista manauara radicada na Bahia

Falecida no último dia 3 de abril , a jornalista Wanda Chase recebeu, na tarde desta segunda-feira (7), o título de Cidadã Baiana na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA). Familiares da manauara radicada na Bahia aceitaram a solenidade póstuma entregue pela deputada Ivana Bastos, presidente da Alba. >

A deputada Fátima Nunes (PT) foi a autora do pedido do título para Wanda Chase, que seria entregue no dia 13 de março. Mas, na época, a cerimônia foi adiada pela jornalista que estava se recuperando de uma virose contraída durante o Carnaval.>