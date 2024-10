RECONHECIMENTO DOS CORPOS

Familiares dos baianos mortos em acidente aéreo terão que fazer exame de DNA em SP

Corpos das vítimas foram levadas para o IML de São José dos Campos, no interior de São Paulo, mas serão enviados ao IML Central da capital paulista nesta sexta-feira (25)

Os restos mortais dos cinco colaboradores baianos da empresa Abaeté Aviação, vítimas de acidente aéreo em São Paulo nesta quarta (23), foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de São José dos Campos, no interior do Estado paulista, para exames preliminares. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que, nesta sexta-feira (25), eles serão enviados ao IML Central da capital paulista para serem avaliados e identificados, processo que pode requerer exames de DNA.

A Polícia Civil investiga a eventual responsabilidade criminal no acidente e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos trabalha para encontrar as possíveis causas da queda do avião.