LUTO

Hospital Português lamenta morte de enfermeiro em queda de avião em SP

Erisson é uma das cinco vítimas do acidente aéreo em São Paulo, cujas identidades foram reveladas

Da Redação

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 17:29

Erisson Silva da Conceição Cerqueira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Hospital Português, local onde trabalhava o enfermeiro Erisson Silva da Conceição Cerqueira, lamentou, nesta quinta-feira (24), a morte do funcionário na queda do avião que seguia de São Paulo com destino a Salvador.

"Com grande pesar, comunicamos o falecimento de Erisson Silva da Conceição Cerqueira, Enfermeiro III, do setor UTI 4, na última quarta-feira (23/10). Erisson será lembrado por sua dedicação, profissionalismo e pelo cuidado com os pacientes, deixando um legado de empatia, compromisso e excelência no cuidado à saúde", disse o comunicado.

Nota de pesar do Hospital Português Crédito: Divulgação

O enfermeiro era morador de Salvador, solteiro e não tinha filhos. Erisson é uma das cinco vítimas do acidente aéreo em São Paulo, cujas identidades foram reveladas. As outras quatro vítimas são:



Jefferson Rodrigues Ferreira, 36 anos - Comandante. Natural de Guanambi, era piloto havia 13 anos. Casado, não tinha filhos;

Dulcival da Conceição Santos, 39 anos – Copiloto. Nasceu em Sergipe, mas vivia em Salvador. Era solteiro e sem filhos;

Sylvia Rausch Barreto, 31 anos – Médica. Natural de Pedra Azul (MG), morava desde criança em Salvador e se formou pela Unime. Era solteira e além de médica era sócia de uma loja de eletrônicos;

Joseilton Borges, 53 anos – Mecânico. Tinha 17 anos de experiência como mecânico e era dirigente do Sindicato dos Aeroviários da Bahia. Deixa mulher e duas filhas.

Acidente

A aeronave foi encontrada, mas sem sobreviventes. "A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor", diz, em nota. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (23).

O Aeroporto Internacional de Florianópolis informou que o voo decolou às 16h58min em direção ao Aeroporto da Pampulha, na capital mineira, onde faria uma parada antes de seguir para Salvador. Em São Paulo, o avião bateu em um morro e caiu em uma área de mata em Santa Branca. Havia uma tempestade e o piloto ainda tentou fazer uma mudança de rota, sem sucesso.

A Força Aérea Brasileira (FAB) diz que a aeronave sumiu dos radares de monitoramento às 18h39min. A queda aconteceu em uma área de mata, de difícil acesso. Os bombeiros foram acionados para o resgate e chegaram aos destroços por volta das 23h. “As condições adversas, como a forte chuva, a baixa visibilidade e o estado de destruição da aeronave, têm dificultado a localização das vítimas”, dizia nota inicial dos Bombeiros. Ainda na madrugada, eles confirmaram que não havia sobreviventes.

A documentação da aeronave estava regular. A Certidão de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) do avião venceria em 25 de junho do ano que vem e a situação de aeronavegabilidade era considerada “normal”, de acordo com as autoridades.