Familiares e amigos se despedem de advogada assassinada em Vila de Abrantes

Amigos, familiares e colegas de profissão de Cristiana de Queiroz Andrade, de 45 anos, estiveram no Cemitério Municipal de Brotas, em Salvador, na manhã deste domingo (24), véspera de Natal, para dar o último adeus à advogada assassinada na sexta (22). Segundo os parentes de Cristiana, ela retornava de um shopping com a família, por volta das 21h, em Vilas de Abrantes, em Camaçari, após diversas tentativas de chamar um carro de aplicativo para retornar para casa.

Não encontrando, Cristiana decidiu voltar andando para a residência, que seria perto do centro comercial. No caminho, ela foi abordada pelos suspeitos, que dispararam contra a advogada com uma arma de fogo.