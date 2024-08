SALVADOR

Familiares se despedem de menina que morreu após cair do 7º andar de prédio em Brotas

Familiares e amigos se despediram da menina Saori Dantas Santiago Sales, neste sábado (17) , no cemitério Campo Santo, na Federação. A criança de 3 anos morreu após cair do sétimo andar do edifício Fabiana, localizado em Brotas, na última sexta (16).

Na sala três, situada à esquerda da capela da Nossa Senhora da Piedade, que marca a entrada do cemitério, os convidados se reuniram para a cerimônia, agendada para as 15h.

Saori caiu da janela do seu quarto, localizado no sétimo andar do prédio, e despencou na área de entrada da garagem. Informações preliminares indicam que ela estava acompanhada da mãe e da avó no momento do incidente.