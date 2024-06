FOLIA

Fazenda Coutos realiza 2ª edição do bloco As Fazendeiras no domingo (30)

Última edição teve cerca de 30 foliões

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 14:11

Ruas serão tomadas pelos foliões Crédito: Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO

Moradores do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, participam do bloco As Fazendeiras, no domingo (30). Um trio elétrico percorre as ruas da comunidade enquanto foliões fantasiados acompanham o evento.

A festa começa às 13h, com a saída do trio elétrico na entrada de Fazenda Coutos III, partindo em direção ao campo do Realce.