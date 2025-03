INVESTIGAÇÃO

Fazenda Coutos: veja quem são 11 dos mortos em operação policial

Todos eles tinham entre 17 e 27 anos de idade

Carol Neves

Publicado em 6 de março de 2025 às 12:19

Policiamento em Fazenda Coutos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Onze dos doze suspeitos mortos em uma operação policial em Fazenda Coutos, no Subúrbio de Salvador, no último dia do Carnaval, já foram identificados. Segundo a Polícia Militar, todos são suspeitos de fazer parte de uma facção que havia invadido uma localidade comandada por rivais (veja mais abaixo). >

Todos eles têm idades variando de 17 a 27 anos. Cinco corpos já foram liberados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e já podem ser buscados por familiares para o sepultamento. O DPT ainda trabalha na identificação do 12º morto. >

Davi Costa dos Anjos - 17 anos Douglas Campos da Silva Batista - 27 anos Félix de Oliveira Rodrigues - 19 anos Francisco Ariel Freire Santos - 27 anos Jackson Vitor Araújo dos Santos - 20 anos João Cledison Santos Souza - 18 anos Leidson Maxwel da Costa Silva - 27 anos Paulo Ricardo Santos Pereira - 17 anos Samuel da Luz Nascimento de Sousa - 24 anos Uendel Vitor Rodrigues dos Reis - 20 anos Wendel Henrique Nunes dos Santos - 20 anos >

O caso é investigado pela Polícia Civil e acompanhado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). Desde o dia das mortes, os ônibus pararam de circular. Ainda não há previsão de retorno do serviço. A Polícia Militar intensificou o policiamento no bairro após o episódio, que foi motivado por disputas entre facções rivais. Os moradores precisam caminhar por cerca de um quilômetro. >

Disputa de facções>

Apesar de estarem em Fazenda Coutos, as localidades conhecidas como Madeirite e Theotônio Vilela têm atuação de facções distintas que entraram em confronto antes da ação policial que acabou com 12 mortos na tarde de terça-feira (4). Na primeira, o tráfico de drogas está na mão de ‘A Tropa’. Na segunda, onde os suspeitos foram mortos, há atuação histórica do Bonde do Maluco (BDM). Uma divisão geográfica que quase teve fim por conta de uma traição interna no BDM e da união da facção A Tropa com integrantes do Comando Vermelho (CV), como informa uma fonte policial.>

“Há dois dias, já existia a informação de que dois traficantes do BDM tinham virado, quando você sai de uma facção para outra, e estavam botando o terror no Theotônio. Depois, esse número subiu para três. Logo na madrugada de terça-feira, esses relatos se multiplicaram e a polícia teve acesso às imagens que atestavam o movimento dos da Tropa que estavam no Madeirite e desceram para o Theotônio, já com os integrantes do Comando Vermelho”, relata o policial, que terá nome e cargo preservados.>