SERVIÇO SUSPENSO

Ônibus continuam sem circular em Fazenda Coutos dois dias após ação policial com 12 mortos

Não há previsão de retorno do serviço

Ainda não há previsão de retorno do serviço. A Polícia Militar intensificou o policiamento no bairro após o episódio, que foi motivado por disputas entre facções rivais . Os moradores precisam caminhar por cerca de um quilômetro. >

Os coletivos operam até a entrada de Fazenda Coutos até Vista Alegre, sem entrar no final de linha. Cinco linhas foram afetadas. São elas: 1638 (Fazenda Coutos X Ribeira), 163800 (Ribeira Via Lg. Paixão X Faz. Coutos), 1673 (Iguatemi X Fazenda Coutos), 1568 (Barra X Faz. Coutos/Vista Alegre) e 1533 (Fazenda Coutos X Lapa). >

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia confirmou os mortos em confronto. "Após relatos de uma invasão promovida por um grupo fortemente armado de uma organização criminosa na região, a Polícia Militar da Bahia intensificou o policiamento no bairro para conter a escalada da violência e garantir a segurança da população. No desdobramento da ação, 12 suspeitos foram alvejados, socorridos para o Hospital Milton Santos, mas não resistiram aos ferimentos", explicou a pasta.>

Relembre o caso

Uma tarde de terror foi registrada no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador, na terça-feira (4). No local, onde confrontos entre grupos criminosos assustavam moradores, uma ação de intervenção da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), através da Rondesp, foi realizada. >

Com a chegada da polícia, houve resistência e, de acordo com informações Secretaria de Segurança do Estado da Bahia (SSP-BA), e 12 suspeitos morreram em confronto. O caso ocorreu nas imediações de uma área que teria sido invadida por traficantes do Comando Vermelho (CV).>