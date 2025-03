CRIME

Invasão do CV e guerra com o BDM: saiba como 12 suspeitos morreram em tiroteio em Salvador

PM entrou em Fazenda Coutos após bairro ser invadido por traficantes do CV

Wendel de Novais

Publicado em 5 de março de 2025 às 05:00

Armas foram apreendidas em ação que acabou em doze mortes Crédito: Divulgação SSP-BA

A ação policial que terminou na morte de 12 traficantes do Comando Vermelho (CV) teve um ponto de partida: a invasão da facção carioca ao bairro de Fazenda Coutos em mais um capítulo da guerra com o Bonde do Maluco (BDM), que tem atuação histórica no tráfico de drogas do local. Desde as primeiras horas da madrugada da terça-feira (4), moradores assustados denunciavam um tiroteio intenso nas ruas do bairro a partir da chegada de diversos integrantes do CV para tomar a área. >

Um morador, que prefere não se identificar, relata o momento da invasão do CV no bairro. “O problema começou lá por volta das 3h, quando mais de 10 deles invadiram o bairro. Deu para ouvir a correria deles e os gritos em relação ao 3 [BDM]. Foi aí que os primeiros tiros começaram aqui e a coisa foi muito forte. Tiro muito intenso mesmo, parecia que não acabava a situação”, relata o homem, com medo de se identificar. Ele aponta ainda que os traficantes chegaram a pichar paredes com a marca do CV. >

Câmeras flagraram a circulação de homens armados em Fazenda Coutos Crédito: Reprodução

A invasão relatada pela fonte ouvida pela reportagem foi flagrada por câmeras de segurança dispostas em ruas do bairro de Fazenda Coutos. No vídeo que o CORREIO teve acesso é possível ver ao menos 13 homens armados e encapuzados circulando rapidamente no que parece ser a chegada do CV para o ataque aos rivais. >

Não à toa, depois da ação que acabou na morte dos traficantes, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que, após o confronto, um vasto arsenal foi apreendido, incluindo submetralhadoras, pistolas, revólveres, carregadores, munições, além de entorpecentes e balanças de precisão. Em imagens acessadas pela reportagem, é possível ver ao menos dez pistolas/revólveres e duas submetralhadoras apreendidas pelas forças de segurança. >

Uma outra moradora que também tem medo de falar o nome relatou à reportagem que a ação criminosa teve um foco. “Esses homens armados estavam aqui na região do Santo Antônio [localidade de Fazenda Coutos]. Depois de invadirem, a polícia veio pegar justamente por aqui. Subiram vários policiais atrás deles’, conta a moradora, destacando que correu para debaixo da cama com os tiros. >

A localidade do Santo Antônio é um alvo antigo dos criminosos, de acordo com uma fonte policial consultada pela reportagem. “Quando o pessoal do CV atacou em Fazenda Coutos, a ação sempre caminha para aquele lado, que é onde os homens do BDM estão e onde boa parte do tráfico no bairro é tocada. No entanto, há informações que indicam que há movimentação nesse momento na localidade de Teotônio Vilela”, explica a fonte, que terá o nome e o cargo preservados. >