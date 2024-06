Feijoada é servida em escola do Rio Vermelho e ruas da cidade pela chef Tereza Paim

A chef Tereza Paim, com ajuda da equipe do seu restaurante Casa de Tereza, distribuiu 80kg de comida em uma escola do Rio Vermelho e nas ruas de Salvador em celebração ao Dia de Santo Antônio (13).

“Meu compromisso maior é manter as tradições de nossa terra e faz parte do meu trabalho, que faço com muito amor. Não é promessa e sim, tradição. Com a feijoada eu alimento vidas com sabor. Viva, Santo Antônio! ", afirma Tereza Paim.