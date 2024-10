ESCOLA E CENTRO MÉDICO

Feira da Fraternidade ajuda Paróquia de Nossa Senhora da Vitória a manter projetos sociais

Evento será realizado entre os dias 7 e 10 de novembro no Largo do Campo Grande

Gilberto Barbosa

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 06:45

Padre Luiz Simões, pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Vitória Crédito: Marina Silva/CORREIO

Anunciada em coletiva realizada nesta terça-feira (8), a 43ª edição da Feira da Fraternidade é a principal responsável pela manutenção dos projetos sociais da Paróquia de Nossa Senhora da Vitória. Os serviços incluem uma escola municipal e uma creche, que atendem mais de 150 crianças, além de um centro médico e odontológico, que realiza dois mil atendimentos mensalmente.

De acordo com o padre Luiz Simões, pároco da igreja, todo o valor arrecadado no evento é revestido para o apoio às unidades, que são destinadas as pessoas de baixa renda.

“Através dos nossos serviços sociais e missionários nós colaboramos, seja na educação ou na saúde, para trazer dignidade para as pessoas. A expectativa é partilhar o bem para as pessoas, porque quem ajuda é beneficiado pelo próprio trabalho”, disse o padre Luiz Simões, pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Vitória.

Inaugurada em 1981, o Centro Social de Saúde Esmeralda da Natividade está localizado no Largo da Vitória. De acordo com a paróquia, cerca de 2 mil pessoas são atendidas por mês no local, que conta com 15 especialidades médicas e odontológicas. Ao todo, a unidade já atendeu 800 mil soteropolitanos desde a sua fundação. O atendimento é gratuito.

“A pessoa só precisa fazer um cartão para ser atendido. Os médicos são voluntários da paróquia que doam um turno na semana ou na quinzena para atender os nossos pacientes. Isso permite que a gente abrace toda a comunidade soteropolitana”, explica a coordenadora da Feira da Fraternidade Liliana Dumet.

A Escola Municipal Paroquial da Vitoria foi fundada na década de 1960 e está situada no prédio principal da igreja. A unidade atende 166 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, com aulas em tempo integral. As crianças recebem alimentação completa durante a estadia na unidade.

Já a Creche Nossa Senhora da Vitoria iniciou suas atividades em 1984 em um imóvel localizado na Rua da Flórida, na Graça. O local foi comprado com recursos oriundos das três primeiras edições da feira e atende 150 crianças de dois a cinco anos de idade, com atividades em tempo integral.

“A minha família frequenta a creche e a escola há gerações e elas proporcionam muitas coisas para os meus filhos. Eles são muito bem tratados e chegam em casa mostrando o que aprenderam”, relata Adriana Oliveira, mãe de alunos das unidades que compareceu a coletiva.

“Quando pensamos na creche, a ideia seria atender as pessoas que trabalhavam nas redondezas, como os filhos dos porteiros e das pessoas que trabalhavam nas casas de famílias, mas hoje se estende a toda a comunidade. A Escola Paroquial é fruto de uma parceria com a prefeitura, onde a Paróquia sede o espaço e a diretora, e a prefeitura entra com os professores e com a merenda escolar”, completa Liliana.

Com o tema “Fraternidade em Ação”, o evento será realizado entre os dias 7 e 10 de novembro no Largo do Campo Grande. Os ingressos custam R$10 e podem ser adquiridos antecipadamente na Paróquia de Nossa Senhora da Vitória. No dia do evento, a entrada será vendida a R$15. O horário de funcionamento será das 18h às 22h, nos dias 7/11 e 8/11 e das 10h às 22h nos dias 9/11 e 10/11.