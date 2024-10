ANÚNCIO

Feira da Fraternidade será realizada entre os dias 7 e 10 de novembro no Largo do Campo Grande

Evento mudará de sede após 42 anos no Terreno da Graça, que foi vendido para a construção de um novo empreendimento

Gilberto Barbosa

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 14:28

Anúncio foi feito em coletiva nesta segunda-feira Crédito: Marina Silva/CORREIO

A 43ª edição da Feira da Fraternidade será realizada entre os dias 7 e 10 de novembro, no Largo do Campo Grande. É a primeira vez que o evento ocorre no local, escolhido como sede após o Terreno da Graça, que recebeu a feira durante 42 anos, ser vendido para a construção de um novo empreendimento.

Com o tema "Fraternidade em Ação", a programação foi anunciada em coletiva realizada nesta terça-feira (8). Os ingressos custam R$10 e podem ser adquiridos na Paróquia de Nossa Senhora da Vitória a partir da próxima quinta (10). No dia do evento, a entrada será vendida a R$15. O horário de funcionamento será das 18h às 22h, nos dias 7/11 e 8/11 e das 10h às 22h nos dias 9/11 e 10/11.

A festividade conta com barracas de artesanato, brechó e ateliês, além de espaços dedicados a gastronomia, com pratos franceses, italianos, brasileiros, entre outros. Um palco será montado na praça, com shows de bandas como Tio Barnabé, Adão Negro e Negra Cor. Outra atração é a Vila Infantil, com atividades dedicadas às crianças.

“A feira é o principal apoio financeiro para os nossos serviços sociais e missionários, onde nós colaboramos, seja na educação ou na saúde para trazer dignidade para as pessoas. Todo o valor arrecadado é revestido para esses projetos. A expectativa é partilhar o bem para as pessoas, porque quem ajuda é beneficiado pelo próprio trabalho”, disse o padre Luiz Simões, pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Vitória.

A Feira da Fraternidade é realizada pela comunidade da paróquia, mobilizando cerca de 1000 voluntários, que atuam em diversos setores como atendimento, venda de ingressos, cozinha e montagem estrutural. A ida para a Praça do Grande foi viabilizada após conversas com a Prefeitura de Salvador.

A coordenadora do evento, Liliana Dumet conta que o evento é o principal responsável pela manutenção de projetos sociais da igreja como uma escola municipal e uma creche, que atendem mais de 150 crianças e um centro médico e odontológico, que realiza dois mil atendimentos mensalmente. A igreja também realiza trabalhos de promoção humana na comunidade Vila Brandão, além do fornecimento de leite para a unidade oncopediátrica do Hospital Aristides Maltez.

“As contas da paróquia ficam mais apertadas nesse período do ano, então a Feira da Fraternidade ajuda a custear esses projetos, com cada real arrecadado indo para esses serviços. Esse é um grande milagre em prol da paróquia, onde os voluntários doam o seu tempo para a atuação na feira”, explica.

A festa ocupa a área entre o Monumento ao 2 de Julho e a saída para o Teatro Castro Alves. A entrada será do lado direito, na saída próxima à Avenida Santa Rita, que liga a praça à Avenida Reitor Miguel Calmon. O arquiteto responsável, Claudio Costa conta que a mudança causou adaptações na organização.

“Observamos que o largo é muito usado nos finais de semana pela população, em especial a área utilizada entre o monumento e as mansões dos cardeais. Deixamos essa parte de fora para que as pessoas que já têm esse hábito de vir desfrutar o Campo Grande possam utilizar a praça, já que a nossa área será fechada”, relata.

As atrações receberão um cachê solidário, onde o valor será revertido para a igreja. Participando pelo quarto ano da Feira da Fraternidade, a banda Tio Barnabé esteve na coletiva.

"A gente sente uma energia muito grande na Feira da Fraternidade, tanto espiritualmente, como fisicamente. Às vezes você não tem noção de quantas pessoas a feira abraça e hoje vimos o impacto dela, com a quantidade de crianças e famílias que são ajudadas pela paróquia. Essa é uma grande família e é sempre uma grande honra participar”, comentou o vocalista Neto Bittencourt.

Confira a programação dos shows da Feira da Fraternidade:

07/11 - Pra Casar e Alexandre Peixe

08/11 - Trio de Forró, Rode Torres, Soul071 e UTX

09/11 - Coral do Vieira, Movimento Escalada, Tio Elétrico, Banda Mamacita, Lutte e Adão Negro

10/11 - Coral do Vieira (Infantil), Viola de Doze, Elpídio, Tio Barnabé, Negra Cor e Herbert Richards