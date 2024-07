CONFIRA SERVIÇOS

Feira da Saúde do Homem oferece consultas, exames e vacinação gratuita em Salvador

Ação será neste sábado (13)

Da Redação

Publicado em 12 de julho de 2024 às 13:54

Saúde do Homem em Salvador Crédito: Agência Brasil

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza neste sábado (13), das 8h às 16h, o Dia D para cuidados com a saúde do homem em mais de 50 unidades e com a oferta de diversos serviços. A intenção é estimular o autocuidado, facilitar o acesso e oportunizar um ambiente acolhedor a este público, em alusão ao Dia Nacional do Homem, celebrado no dia 15 de julho.

Serão realizadas consultas diversas de atenção integral à saúde do homem, entre médicas, de enfermagem e odontológicas; pré-natal do parceiro; planejamento reprodutivo com distribuição de preservativos e encaminhamentos para vasectomia; consultas especializadas e avaliação de exames.

Também serão realizados aferição de pressão arterial, glicemia capilar, vacinação, medidas antropométricas (peso, altura, dobras cutâneas e circunferências), testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), prescrição de medicamentos (receitas) e respectivas dispensações (de acordo com estoque da farmácia), emissão da 2ª via do Cartão SUS e de Cartão SUS com nome social.

Enquanto aguardam os atendimentos, o público presente terá acesso ainda a atividades educativas, como palestras, oficinas e rodas de conversa sobre IST, tabagismo/etilismo, alimentação saudável e saúde bucal. Para garantir o atendimento, basta apresentar Cartão SUS e RG. Caso não tenha requisição, o paciente passará com o médico clínico para avaliação.

O titular da SMS, Alexandre Reis, convida o público-alvo a comparecer aos postos. “O cuidado com a saúde deve ser permanente, pois a prevenção é sempre o melhor caminho. Buscamos fortalecer essa cultura também entre os homens e este Dia D é uma excelente oportunidade para o autocuidado”, destaca.

No Brasil, o Dia do Homem é comemorado desde 1992, com o intuito de chamar a atenção da população masculina para a importância do cuidado com a própria saúde. Isso acontece porque, historicamente, esse é o público que costuma evitar a ida em consultas preventivas, e que raramente vai ao médico, mesmo quando apresenta sintomas, como dores, por exemplo.

Postos participantes do Dia D do Homem:

Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho – USF Professor Sabino Silva, USF Menino Joel, USF Ivone Silveira (8h às 12h) e USF Federação (8h às 17h).

Distrito Sanitário Brotas – USF Santa Luzia, USF Vale do Matatu, USF Polêmica e USF Candeal Pequeno (8h às 12h).

Distrito Sanitário Cabula/Beiru – UBS CSU Pernambués, UBS Calabetão, USF Deputado Cristóvão Ferreira, USF Alto da Cachoeirinha, USF Raimundo Agripino, USF Mata Escura, USF Antônio Ribeiro Neiva, USF Nova Sussuarana e USF Calabetão (8h às 17h).

Distrito Sanitário Centro Histórico (das 7h às 14h) – USF Dona Iraci Isabel da Silva, USF Terreiro de Jesus e UBS Dr. Péricles Esteves Cardoso.

Distrito Sanitário Itapagipe – UBS Virgílio de Carvalho, UBS Ministro Alkimin, USF São José de Baixo (8h às 14h) e USF Joanes Centro Oeste (8h às 14h).

Distrito Sanitário Itapuã – UBS Professor José Mariane, USF Parque São Cristóvão, USF Coração de Maria (8h às 15h), USF Itapuã (7h às 16h) e USF Mussurunga I (7h às 16h).

Distrito Sanitário Liberdade – USF IAPI.

Distrito Sanitário Pau da Lima – UBS SETE DE ABRIL (8h às 12h), UBS Pires da Veiga, USF São Marcos, USF Dom Avelar, USF Gal Costa, USF João Roma Filho, USF Vila Canária e USF São Marcos II.

Distrito Sanitário São Caetano/Valéria – USF Jaqueira do Carneiro, USF Alto do Cabrito, USF Capelinha de São Caetano, USF Recanto da Lagoa II e USF Boa Vista de São Caetano (8h às 12h).