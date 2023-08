Feira de Artesanato Artes do Mundo chega ao Parque Shopping Bahia

Com produtos artesanais, moda, decoração, bebidas e alimentos, a Feira Artes do Mundo acaba de desembarcar na Praça de Eventos do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. Organizada pela produtora de moda e eventos Vera Pontes, a feira de artesanato ficará até 21 de setembro no empreendimento, com peças exclusivas da África, Índia, Peru, e vários estados do Brasil, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará e Bahia.