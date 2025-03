SALVADOR

Feira de Empregabilidade oferece mais de 100 vagas em diversas áreas na capital

Ação é voltada para estudantes do ensino médio, técnico e graduação, além de profissionais em busca de atualização ou reposicionamento no mercado de trabalho

Tharsila Prates

Publicado em 25 de março de 2025 às 20:46

Empresas parceiras e recrutadores estarão presentes no evento Crédito: Divulgação

O Grau Educacional Plataforma, em Salvador, realiza, nesta sexta-feira (28), das 8h às 12h, mais uma edição da Feira de Empregabilidade. O evento acontece na própria unidade, na Rua dos Ferroviários, em Plataforma, e tem como objetivo aproximar estudantes, profissionais e empresas, criando oportunidade de emprego e estágio. Não é necessário realizar inscrição prévia, basta comparecer à unidade no dia do evento com os documentos pessoais e currículo (impresso e digital). >

Com a presença de empresas parceiras e recrutadores, a feira será um ambiente propício para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Estão previstas cerca de 100 vagas, com oportunidades em diversas áreas, incluindo call center.>

Os participantes terão acesso a serviços como recrutamento e seleção realizados por empresas parceiras no local; orientação profissional com dicas para elaboração de currículo, entrevistas e desenvolvimento de carreira; networking com recrutadores e profissionais de RH, aumentando as chances de contratação.>

Entre as empresas confirmadas estão CIEE, IEL, ISBET, CaptaRH, TEL, Grow RH, Grupo Parvi, Bahia Estágios, Aletheia, People2People, Head Estágios, Salvador Business, V7 Estágios, Prefeitura-Bairro Subúrbios e Ilhas e Atrativa RH.>

“A Feira de Empregabilidade do Grau Educacional Plataforma é voltada para estudantes do ensino médio, técnico e graduação, além de profissionais em busca de atualização ou reposicionamento no mercado de trabalho. A participação é aberta a partir dos 16 anos”, explica a coordenadora da Agência de Emprego do Grau Educacional Plataforma, Daiely Moreira.>

As empresas participantes contarão com estandes próprios, e alguns processos seletivos serão realizados no local, proporcionando dinamismo e oportunidades para os candidatos.>

O Grau Técnico é o carro-chefe do grupo Grau Educacional. Com mais 140 unidades, presente nas cinco regiões do país, o Grau Educacional oferece mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. A duração dos cursos varia de três meses a dois anos, com aulas de uma a três vezes na semana. Atualmente, o Grau já possui mais de 200 mil alunos matriculados.>

Serviço:>

O quê: Feira de Empregabilidade Grau Técnico | Plataforma>

Quando: sexta-feira (28), das 8h às 12h>