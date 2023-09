Feira de Santana: cadelas K9 encontram cocaína em encomenda dos Correios

Tabletes de cocaína foram apreendidos na manhã desta terça-feira (5), durante ações da "Operação Paz", realizada no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, em Feira de Santana. Os entorpecentes, que ainda são periciados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), estavam escondidos em embalagens disfarçadas.



As drogas foram encontradas graças as cadelas K9 Jade e Laika.



“Agora vamos recolher os remetentes e investigar os endereços para identificar os envolvidos”, explicou o coordenador regional, delegado Yves Correia.