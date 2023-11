Feira de Santana ganhará primeira concessionária da GWM do interior

Um evento exclusivo reuniu convidados em Feira de Santana para anunciar a iminente chegada da GWM na cidade. A marca chinesa de automóveis de luxo vai se instalar em solo feirense no início de 2024 e o Grupo MC, escolhido para promover a revenda, realizou um encontro no espaço Ária Hall, no coração de Feira, para apresentar os veículos híbridos e elétricos da montadora e marcar a cidade como a primeira do interior da Bahia a receber uma concessionária da GWM.