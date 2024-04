ANIMAIS

Feira de Santana tem quarto caso de raiva em morcego registrado em 2024

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Feira de Santana confirmou, nesta segunda-feira (1º), o quarto caso de raiva em morcego em 2024. O animal foi encontrado na avenida Sampaio, no centro da cidade. A equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) esteve no local e realizou as ações preventivas de proteção.