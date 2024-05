Feira oferece descontos de até 15% em serviços de casamento e festas de 15 anos; confira

“O Celebrar é um evento também para ajudar a pensar de uma forma criativa o seu evento. A gente faz sempre uma busca aprofundada sobre o que é tendência no setor ao redor do mundo e apresenta isso por aqui”, destaca Tati Pugliesi, organizadora da feira. “É um espaço para contratar serviços com condições melhores que as ofertadas ao longo do ano”, completa Taiane Bloisi, que também assina a organização do evento.

A inscrição prévia para o Celebrar Salvador pode ser feita por meio do EventBrite. Na entrada do evento, a produção estará arrecadando alimentos não perecíveis de cada pessoa. Parte das doações será enviada para o Rio Grande do Sul, que sofre com a tragédia ambiental. Milhares de famílias têm sofrido com as enchentes que atingem o estado desde o início da semana passada. Outra parte do que for arrecadado será destinada à Escola Comunitária do Bate Facho, em Salvador.