Feirão de carros terá descontos de até R$ 32 mil em Salvador; confira benefícios

Combate das Marcas será na Boca do Rio

Da Redação

Publicado em 19 de julho de 2024 às 15:39

Mais de 4,6 mil pessoas compareceram ao Combate das Marcas Crédito: Divulgação

O Combate das Marcas - maior operação de vendas de carros novos no Norte e Nordeste - chega em mas uma edição neste ano, com opções de veículos flex, híbridos e elétricos. A ação será realizada de 19 a 21 de julho, no Centro de Convenções de Salvador, no bairro Boca do Rio, em Salvador. Planos com taxa zero, descontos de até R$ 32 mil e pagamento em até 60 meses são alguns dos destaques para o consumidor fechar negócio no feirão.

Com entrada gratuita, o evento deve atrair, conforme expectativa dos organizadores, cerca de cinco mil pessoas e comercializar mais de 500 veículos. Os consumidores poderão negociar com 20 concessionárias de 13 marcas diferentes, em uma área climatizada, com Área Kids, Espaço Relax e toda uma infraestrutura que garante conforto e segurança.

“É por todos esses atributos que o Combate das Marcas se tornou um importante local de escolha do carro zero quilômetro. Estão todos ali, no mesmo lugar, as principais marcas e as concessionárias”, diz o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado da Bahia (Sincodiv-BA), Raimundo Valeriano.

Em busca de seu primeiro SUV zero quilômetro, a engenheira Carolina Santana, de 47 anos, tinha um sonho e muitas dúvidas. “Cheguei ao Combate das Marcas sem saber que carro comprar. Queria um SUV, isso era certo, mas não sabia qual escolher. Foi aí que conheci de perto marcas diferentes, visitei diversas concessionárias, comparei preços, analisei opções e fiz teste drive. No final, consegui o que queria”, declara.

Carolina fez a compra do veículo na última edição do Combate das Marcas, em março deste ano. E considera que tomou a decisão certa ao fechar negócio no evento. “Eu tinha cinco opções de SUV que cabiam no meu orçamento. Gostava de todos. Mas lá tive a chance de escolher o que melhor se adequava a mim. Eliminei o risco de realizar uma compra que gerasse insatisfação futura”, observa.

Em 26 edições, o Combate das Marcas já movimentou R$ 1,6 bilhão em vendas, tendo comercializado 22,5 mil veículos. Só na edição de março deste ano, a iniciativa movimentou R$ 59 milhões em negócios, com a venda de 538 veículos.

Benefícios

- Oportunidade de negociar com 20 concessionárias e obter preço reduzido e outras vantagens;

- Planos com taxa zero;

- Até 60 meses para pagar;

- Modelos 2025;

- Edição com o maior número de marcas participantes: total de 13 marcas;

- Marcas famosas com redução do preço de tabela;

- Veículos para pronta entrega.

Serviço:

O quê: 27ª Edição do Combate das Marcas.

Quando: sexta-feira (19), das 9h às 18h; sábado (20), das 9h às 18h; e domingo (21), das 9h às 16h.

Onde: Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio.