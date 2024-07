COMBATE DAS MARCAS

Feirão de veículos em Salvador vende mais de 600 carros em três dias

O Combate das Marcas, feirão de carros novos em Salvador, comercializou 614 veículos e atraiu público de mais de 6 mil pessoas em três dias de evento. A ação aconteceu no Centro de Convenções de Salvador, de 19 a 21 de julho, e movimentou R$ 73 milhões em negócios.

O balanço foi divulgado pela organização do Combate das Marcas, juntamente com o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado da Bahia (Sincodiv-BA).