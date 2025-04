VAI DAR PRAIA?

Feriadão em Salvador terá chuva e temperatura de até 34ºC; veja previsão

Tempo chuvoso vai variar entre intensidade fraca a moderada

A previsão do tempo durante o feriadão da Semana Santa e Tiradentes, entre esta quinta (17) e segunda-feira (21), é de pancadas de chuvas pela manhã e altas temperaturas em Salvador. >

Entre quinta (17) e sábado (19), é esperado céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca, por vezes moderada. As temperaturas devem variar entre 24 °C (mínima) e 33 °C (máxima).>

Para domingo (20), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 °C (mínima) e 34°C (máxima).>

Na segunda-feira (21), o céu estará claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca, principalmente à noite, e temperaturas que devem variar entre 24 °C (mínima) e 33 °C (máxima). >

A condição climática se dá porque, ao longo dos dias, haverá a atuação de uma massa de ar quente e seca, além da influência dos ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico. As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).>